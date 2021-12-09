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43 минуты назад

Появился новый способ обмана на фудкортах в Москве

Преступники следят за посетителями фудкортов, убирающими со столов чужие подносы, чтобы освободить себе место, а затем требуют заплатить за выброшенные блюда. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

Появился новый способ обмана на фудкортах в Москве
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, злоумышленники внимательно наблюдают за теми, кто выкидывает со столиков недоеденную еду, для того, чтобы сесть самим.

Как только остатки еды оказываются в мусоре, к сидящему за столиком подходит человек, говорит, что тут стоял его поднос, а он просто отошел на минуту. После чего требует оплатить то, что было выброшено.

Telegram-канал привел видеозапись, на которой молодой человек был вынужден заплатить за ущерб 5 тыс. рублей.

Ранее экс-футболист из Северной Осетии Таймураз Карацев попался на телефонном мошенничестве — бывший участник молодежного состава «Алании» обманул шестерых профессиональных спортсменов.

Карацева удалось задержать благодаря теннисисту Михаилу Южному — тот договорился о передаче мошенникам 100 тыс. рублей и приехал на встречу в офисе с подельником футболиста вместе с сотрудниками полиции. При задержании подозреваемый признался, что именно футболист попросил его приехать и забрать деньги.

Общество,Таймураз Карацев,Михаил Южный,
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