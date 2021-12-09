Россиянам рассказали, сколько лет они смогут прожить на самом деле

Длительность жизни человека как вида составляет 110–120 лет. Несмотря на этот экстремальный возраст, в мире проживает более 1000 человек этой возрастной категории, в том числе и в России, рассказал «Секрету» российский геронтолог и доктор медицинских наук Владимир Хавинсон.

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Он добавил, что многие россияне могут вполне дожить до 90–95 лет — но только если будут соблюдать некоторые рекомендации. По словам Хавинсона, рекорд по продолжительности жизни в России поставила Варвара Семенникова из Якутии.

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Она прожила 117 лет. Другие долгожители, якобы живущие дольше, считаются недоказанными случаями. Никто старше Семенниковой не смог предоставить подтверждающие возраст документы.

Профессор в разговоре с «Секретом» уточнил, что сейчас при средней продолжительности жизни в 73 года можно говорить о преждевременном старении, потому что на самом деле россияне могут дожить до 95–105 лет. При этом академик добавил, что «до 90–95 лет могут дожить многие», особенно если будут регулярно проходить диспансеризацию и своевременно делать прививки.

«Отдельный вопрос на счёт предела трудоспособного возраста. А этот предел движется к планке в 75–80 лет. Конечно, тут речь не про физический труд, а, скорее, интеллектуальный. Природой заложены примерно 30% резервного ресурса, которые, безусловно, можно как-то активировать», — добавил Хавинсон.

Прежде всего, можно использовать собственные стволовые клетки. Он уточнил, что «некоторые препараты и технологии позволяют увеличить длительность жизни и трудоспособный возраст». В связи с тем, что длительность жизни будет только возрастать, будет повышаться и пенсионный возраст. Однако доктор медицинских наук настаивает, что зависеть он должен не от возраста, а от профессии. Он сравнил учёных в Российской академии наук (РАН), которые успешно продолжают трудовую деятельность в 75 лет, и металлургов на Крайнем Севере.

«Это разная степень износа организма — воздействие неблагоприятных факторов ускоряет старение. Поэтому, исходя из здравого смысла, пенсионный возраст для разных профессий должен быть разным, подход должен быть дифференцированным», — рассказал профессор.

По словам Хавинсона поколение нынешних 30–40 летних россиян будет стареть так же, как и предшествующее. Однако его представителям уже доступны новые технологии лечения и профилактика возрастной патологии. У нынешнего поколения, уточнил геронтолог, повышается уровень культуры здоровья: правильное соблюдение биоритмов, питание и образ жизни. По его словам, культура здоровья зависит не только от генетики, но и от воспитания, образования и общего уровня жизни.