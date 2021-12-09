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23 минуты назад

Назван цвет 2022 года

Институт цвета Pantone назвал цвет 2022 года — им стал ранее не существовавший оттенок синего, который получил название Veri Peri. Согласно сообщению на сайте организации, он отражает «выражая ответы, которые люди надеются получить».

Назван цвет 2022 года
Фото: PantonePantone

«Создание первого в истории образовательной программы Института цвета Pantone нового цвета — это отражение всемирных инновационных и технологических процессов, имеющих место сегодня», — заявила вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.

Прессман подчеркнула, что в сегодняшнем мире цвет становится одним из способов коммуникации между людьми и способен повлиять на эмоции.

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«Многогранность этого нового синего оттенка с вкраплениями красного и фиолетового подчеркивает расширение возможностей, которые открываются перед нами», — заявила она.

В организации оттенок PANTONE 17-3938 Very Peri назвали «любопытным и интригующим». Выбор связали с тем, что мир переживает переходный момент после изоляции в пандемию: общество уже изменился и перед людьми открылись новые возможности, связанные с высокими технологиями.
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