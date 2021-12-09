Назван цвет 2022 года

Институт цвета Pantone назвал цвет 2022 года — им стал ранее не существовавший оттенок синего, который получил название Veri Peri. Согласно сообщению на сайте организации, он отражает «выражая ответы, которые люди надеются получить».
«Создание первого в истории образовательной программы Института цвета Pantone нового цвета — это отражение всемирных инновационных и технологических процессов, имеющих место сегодня», — заявила вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.
Прессман подчеркнула, что в сегодняшнем мире цвет становится одним из способов коммуникации между людьми и способен повлиять на эмоции.
«Многогранность этого нового синего оттенка с вкраплениями красного и фиолетового подчеркивает расширение возможностей, которые открываются перед нами», — заявила она.