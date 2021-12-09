Назван цвет 2022 года

В организации оттенок PANTONE 17-3938 Very Peri назвали «любопытным и интригующим». Выбор связали с тем, что мир переживает переходный момент после изоляции в пандемию: общество уже изменился и перед людьми открылись новые возможности, связанные с высокими технологиями.