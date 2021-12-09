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40 минут назад

Самый большой тигр России исчез

О судьбе самого большого тигра России по кличке Чудовище ничего неизвестно уже в течение девяти месяцев. Об этом «Вести. Приморье» рассказал специалист по мониторингу особо охраняемых природных территорий Хабаровского края ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Готванский.

Самый большой тигр России исчез
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Известно, что животное исчезло и за указанный период ни разу не попадало в объектив фотоловушек. «Я биолог. Тщетными надеждами не питаю: тигр, ушедший так надолго, не вернется уже. Скорее всего погиб. Или от старости [умер], может», — заявил эксперт.

Гигантский тигр, получивший необычную кличку за свои размеры, был впервые замечен в нацпарке в 2018 году. Он уже исчезал на продолжительное время, однако вскоре, в 2020–2021 годах, отмечался на всех ловушках по его маршрутам. При этом в апреле число снимков с Чудовищем сократилось вдвое, затем хищник вовсе пропал.

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28 ноября сообщалось, что в лесу Красноармейского района Приморского края убили занесенного в Красную книгу амурского тигра. В полицию поступила информация о том, что в 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружили тушу дикого животного. Предположительно, самец тигра был убит с помощью огнестрельного оружия.
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