Российский город предложили переименовать в Путинград

Бывший мэр Архангельска Александр Донской предложил изменить название города на Путинград. По его мнению, это заставит чиновников лучше работать, написал мужчина в своем Instagram-аккаунте.

Донской подчеркнул, что следует дать городу либо «более милое название - Ангельск», либо «более стабильное - Путинград».

«Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить в этом городе», - пояснил Донской.

В качестве примера он привел столицу Чечни город Грозный, где с 2008 года центральная улица носит название проспект имени Владимира Путина.

«В Грозном есть улица Путина. А города имени Путина нет. Даже смотреть на Чечню - это хорошая практика. Чечня активно развивается, много бюджетных денег потрачено на восстановление Грозного», - добавил экс-мэр.

Кроме того, он предложил на этом не прекращать изменения и переименовать Архангельскую область в Ангельскую: «То есть Путинград в Ангельской области».