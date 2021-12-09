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39 минут назад

Российский город предложили переименовать в Путинград

Бывший мэр Архангельска Александр Донской предложил изменить название города на Путинград. По его мнению, это заставит чиновников лучше работать, написал мужчина в своем Instagram-аккаунте.

Российский город предложили переименовать в Путинград
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Донской подчеркнул, что следует дать городу либо «более милое название - Ангельск», либо «более стабильное - Путинград».

«Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить в этом городе», - пояснил Донской.

В качестве примера он привел столицу Чечни город Грозный, где с 2008 года центральная улица носит название проспект имени Владимира Путина.

«В Грозном есть улица Путина. А города имени Путина нет. Даже смотреть на Чечню - это хорошая практика. Чечня активно развивается, много бюджетных денег потрачено на восстановление Грозного», - добавил экс-мэр.

Кроме того, он предложил на этом не прекращать изменения и переименовать Архангельскую область в Ангельскую: «То есть Путинград в Ангельской области».

Вместе с тем у себя в Instagram он объявил конкурс на изображения для нового герба города, предложив «изгнать» оттуда черта, который «то ли повержен, то ли отдыхает».

Общество,Александр Донской,Владимир Путин,
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