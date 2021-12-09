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49 минут назад

Россиян возмутила новая станция московского метро

Россияне в группе Facebook «Фили Давыдково. Соседи» обсудили новую станцию БКЛ «Давыдково», открытую накануне во вторник, 7 декабря.

Россиян возмутила новая станция московского метро
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»Сергей Киселев / АГН «Москва»

Одна из участниц группы написала, что территория Давыдково у нее ассоциируется с рекой Сетунь, вековыми деревьями и уютными дворами. Однако оформители в дизайне станции изобразили пожарных с огнетушителями. «Первое, что подумала, войдя на станцию: "Что за пожар, где его тушат?"», — возмутилась женщина. Также ее привели в замешательство оранжевые, «кричащие» цвета стен станции.

С автором топика согласились и другие жители района. «Да, агрессивное оформление», «Да уж, лучше яблоневый сад нашего района увековечили бы», — написали москвичи.

Также в комментариях отметили, что название станции не соответствует месту. «Главное, теперь знакомым попытаться объяснить, что если они едут ко мне в гости на метро, то им нужна Давыдковская улица, которая находится у метро «Славянский бульвар». И ни в коем случае нельзя ехать до метро «Давыдково», потому что оттуда до Давыдковской могут быстро дворами дойти только местные», — заметили пользователи.

Другие москвичи призвали комментаторов быть благодарными за повышение уровня комфорта местных жителей.

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