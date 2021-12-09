Россиян возмутила новая станция московского метро

Также в комментариях отметили, что название станции не соответствует месту. «Главное, теперь знакомым попытаться объяснить, что если они едут ко мне в гости на метро, то им нужна Давыдковская улица, которая находится у метро «Славянский бульвар». И ни в коем случае нельзя ехать до метро «Давыдково», потому что оттуда до Давыдковской могут быстро дворами дойти только местные», — заметили пользователи.