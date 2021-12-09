Россиян возмутила новая станция московского метро

Россияне в группе Facebook «Фили Давыдково. Соседи» обсудили новую станцию БКЛ «Давыдково», открытую накануне во вторник, 7 декабря.
Одна из участниц группы написала, что территория Давыдково у нее ассоциируется с рекой Сетунь, вековыми деревьями и уютными дворами. Однако оформители в дизайне станции изобразили пожарных с огнетушителями. «Первое, что подумала, войдя на станцию: "Что за пожар, где его тушат?"», — возмутилась женщина. Также ее привели в замешательство оранжевые, «кричащие» цвета стен станции.
С автором топика согласились и другие жители района. «Да, агрессивное оформление», «Да уж, лучше яблоневый сад нашего района увековечили бы», — написали москвичи.
Другие москвичи призвали комментаторов быть благодарными за повышение уровня комфорта местных жителей.