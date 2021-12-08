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29 минут назад

Врач раскрыл причину сыпи при коронавирусе

Сыпь на коже при коронавирусе может свидетельствовать о микротромбозе, считает заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, пишет Ura.ru.

Врач раскрыл причину сыпи при коронавирусе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сыпь характерна не только для нового штамма «омикрон», но и для COVID-19 вообще. Вирус заражает через рецепторы, которые находятся в сосудах, происходит нарастание стенки сосудов, возникают микротромбозы и это проявляется в виде сыпи на коже», — пояснил Чумаков.

По мнению военного врача, сердечно-сосудистого хирурга, врача общей практики Владимира Хорошева, сыпь на коже может свидетельствовать о любой воспалительной реакции.

«Сыпь возможна при любой воспалительной реакции в организме. Например, тот же сепсис, то есть заражение крови, нередко сопровождается сыпью, или раневой или инфекционный перитонит. При коронавирусе наиболее характерно поражение внутренней выстилки сосудов, что в итоге влияет на свертывающуюся систему крови, в результате образуются малюсенькие микротромбы, поражается практически вся капиллярная сеть, хоть в пятках, хоть в пальцах, хоть в легких, хоть в сердце, поражаются капилляры кожи и подкожной клетчатки, а это приводит к сыпям самого разного характера», — рассказал Хорошев.

По его словам, у маленьких детей при коронавирусе сыпь может встречаться чаще из-за несформированности иммунитета.

Ранее врач общей практики Дэвид Ллойд сообщил, что новым отличительным симптомом при «омикроне» стала необычная сыпь, которая чаще всего выявляется у детей, пишет Ura.ru со ссылкой на телеканал Sky News.

Общество,Дэвид Ллойд,РАН,РИА Ura.ru,Sky News,
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