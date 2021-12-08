Врач раскрыл причину сыпи при коронавирусе

«Сыпь возможна при любой воспалительной реакции в организме. Например, тот же сепсис, то есть заражение крови, нередко сопровождается сыпью, или раневой или инфекционный перитонит. При коронавирусе наиболее характерно поражение внутренней выстилки сосудов, что в итоге влияет на свертывающуюся систему крови, в результате образуются малюсенькие микротромбы, поражается практически вся капиллярная сеть, хоть в пятках, хоть в пальцах, хоть в легких, хоть в сердце, поражаются капилляры кожи и подкожной клетчатки, а это приводит к сыпям самого разного характера», — рассказал Хорошев.