Стала известна стоимость гроба Рудинштейна

В Москве состоялось прощание с режиссером и продюсером Марком Рудинштейном. Для создателя главного российского кино-фестиваля «Кинотавр» был выбран элитный гроб стоимостью 80 тысяч рублей. Такую сумму изделия озвучило издание dni.ru.
Уточняется, что родственники покойного приобрели лакированный гроб европейского производства марки Padova, изготовленный из массива ценных пород древесины. Вместе с тем в комплект входят постель, подушка и покрывало.
Близкие, друзья и коллеги режиссера, пришедшие на церемонию прощания в Центральном доме кинематографистов, смогли отдать дань памяти и уважения знаменитому королю красных дорожек, который лежал в черном костюме в окружении белых роз.
Как стало известно, после церемонии прощания пройдет кремация.
Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе, учился в ГИТИСе и в Театральном училище имени Щукина.
В 1987 году он организовал первый рок-фестиваль в СССР. В историю кинематографа Рудинштейн вошел как советский и российский продюсер, актер и кинокритик, заслуженный работник культуры РФ и создатель кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также организатор премии «Золотой овен».
В 2003 году Марка Григорьевича удостоили звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации, он также был обладателем золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино».
Режиссер скончался 5 декабря от сердечного приступа на 76-м году жизни.