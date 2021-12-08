Стала известна стоимость гроба Рудинштейна

В Москве состоялось прощание с режиссером и продюсером Марком Рудинштейном. Для создателя главного российского кино-фестиваля «Кинотавр» был выбран элитный гроб стоимостью 80 тысяч рублей. Такую сумму изделия озвучило издание dni.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что родственники покойного приобрели лакированный гроб европейского производства марки Padova, изготовленный из массива ценных пород древесины. Вместе с тем в комплект входят постель, подушка и покрывало.

Близкие, друзья и коллеги режиссера, пришедшие на церемонию прощания в Центральном доме кинематографистов, смогли отдать дань памяти и уважения знаменитому королю красных дорожек, который лежал в черном костюме в окружении белых роз.

Как стало известно, после церемонии прощания пройдет кремация.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе, учился в ГИТИСе и в Театральном училище имени Щукина.

В 1987 году он организовал первый рок-фестиваль в СССР. В историю кинематографа Рудинштейн вошел как советский и российский продюсер, актер и кинокритик, заслуженный работник культуры РФ и создатель кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также организатор премии «Золотой овен».

В 2003 году Марка Григорьевича удостоили звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации, он также был обладателем золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино».