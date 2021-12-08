В оперативном штабе при министерстве образования Новосибирской области поддерживают увольнение преподавательницы русского языка и литературы Виктории Кашириной, которая опубликовала видео с откровенным танцем в Instagram. Руководитель штаба Оксана Василенко заявила «Газете.Ru», что поведение педагога могло негативно сказаться на учебном процессе.

«Мы все живем в современном мире, аккаунты являются открытыми и дети ищут, где преподаватель. Это распространенная практика. Если у тебя открытый аккаунт и там такой контент, надо просто думать о том, что туда зайдет, например, ребенок 4-го или 5-го класса. Это онлайн-гимназия, родители заплатили деньги за обучение, за какой-то онлайн-курс для своего ребенка. А тут такая, знаете, дополнительная опция для русского языка и литературы, которую родители совершенно не предполагали», — сказала она.

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По мнению Василенко, отстранение учительницы от работы не является посягательством на ее личную жизнь.

«Не нужно пребывать в иллюзиях, что если у тебя есть личная жизнь, то никто не зайдет в твои соцсети и не увидит этого. Это современный мир и нужно себя немножко ограничивать. Никто же не говорит, что такого контента не должно быть. Ради бога. Аккаунт закрой и пусть это смотрят те люди, которым это интересно. А когда учительница говорит «а это везде есть, на Первом канале есть, в интернете есть»… Так ты какая тогда учительница, если не понимаешь последствий этого всего? Ты-то почему присоединяешься ко всему тому миру, который не следит за аккаунтом и за всем тем, что воспитывает ребенка?» — сказала руководитель штаба.

Василенко добавила, что не знает о том, какие отношения у Кашириной были с руководством гимназии и детьми, которых она обучала. По ее мнению, увольнение может послужить для девушки уроком.

«Я вполне допускаю, что она хороший учитель, что у нее хороший контакт с детьми. У нее плохо только с русским языком, которым она пишет в аккаунте, и плохо с пониманием последствий. Может быть, это будет ей уроком. Но в силу того, как она ведет себя после этого конфликта, я могу предположить, что она не понимает последствий. Она просто берет случаи, которые существуют в интернете и ассоциирует себя с ними, не понимая своей конкретной ситуации и роли в этом», — заключила она.

Ранее учительница русского языка и литературы одной из Новосибирских гимназий Виктория Каширина опубликовала в Instagram видео с откровенным танцем, на которое пожаловались родители школьников. Педагога уволили за аморальное поведение, писать заявление по собственному желанию она не стала.

Соцсети

В Новосибирске 23-летнюю учительницу уволили из школы из-за видео танца в нижнем белье, которое она опубликовала на своей личной странице в Instagram. Oб этом сообщает новостной портал NGS.

Виктория Каширина преподавала русский язык и литературу в «Онлайн гимназии № 1». По словам россиянки, в свободное время она занимается pole dance. Однако родителям учеников не понравилось ее хобби, они возмутились, когда педагог выложила ролик с танцем в социальную сеть.

Мать одной из учениц попросила не выкладывать подобный контент из-за того, что дочка подписана на учительницу, или сменить работу. «Могли бы вы не выставлять видео такого откровенного рода или закройте! Моя дочь смотрит, ваш авторитет ну явно не преподавателя или смените профессию», — написала одна из родительниц.

После отказа учительницы ее вызвал директор, который также предложил удалить ролик. Затем девушку попросили написать заявление по собственному желанию и пригрозили уволить по статье за аморальное поведение.

Директор Новоколледжа Сергей Чернышов поддержал учительницу и заявил, что увольнять из-за видео глупо, при этом он добавил, что учителя — «не члены монашеского ордена», они такие же люди. Он предложил уволенной Кашириной работу в своем учебном заведении, если она хороший педагог.

В СМИ Сахалина появилась информация о том, что учительница одной из школ сыграла с учениками восьмого класса в игру «Камень, ножницы, бумага» на раздевание.

Мать одного из школьников рассказала, что инцидент произошел во время классного часа в школе села Пензенского. Видеозапись была снята в октябре, однако разошлась по сети только сейчас, передает RT.

В учебном заведении проведена служебная проверка, инцидентом заинтересовались и в прокуратуре. Учитель уволилась, а с детьми поработал школьный психолог.

В Сети появилась видеозапись из хабаровской школы №76, на которой учительница в откровенном наряде исполнила танец живота на торжественной линейке в День знаний.

На видео запечатлена девушка, выступающая перед первоклассниками под песню «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене» группы «Наутилус Помпилиус». Интернет-пользователи оказались шокированы выступлением.

«И кто же до этого додумался? Ну танцы танцами, но все-таки надо мозги включать, и каждому танцу свое время и место», – возмутилась хабаровчанка Галина.

Некоторые комментаторы отнеслись к номеру с юмором, предположив, что выступление подготовили специально для пап.

Глава организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва», что артистка в откровенном наряде могла вызвать стресс у старшеклассников, которые понимают неуместность таких мероприятий на школьных линейках.

«Мы за сохранение традиционных ценностей. 1 сентября – день школьника, первоклассника, праздник знаний. Ассоциируется со школьной формой, бантиками, букетами. Совершенно точно не с экстравагантными поступками. Школа – не место для фантазийных отступлений от наших традиций. Я не думаю, что первоклассники что-то поняли. Скорее всего, они отнеслись к этому выступлению, как ко Дню Нептуна», – заявила она.

Буцкая отметила, что допустимость подобного танца на территории школы должны оценить общественники. «Я думаю, стоит разобраться. У нас часто бывает, что лучшими намерениями стелется дорога в ад. Кто-то захотел показать, допустим, у них кружок танцев был. Просто они не поняли, что это несочетаемо. Для этого и нужен общественный совет школы, чтобы проверять не только школьное питание, но и организацию больших школьных мероприятий», – заявила глава организации.

В свою очередь начальник управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова объяснила, что главная цель праздника заключается в единстве, гражданском и патриотическом воспитании, привитии любви к своей семье, школе, малой родине и стране, передает «Комсомольская правда».

«Уважаемые жители города, родители учащихся, я считаю необходимым дать оценку тем видео, которые сегодня распространяются в социальных сетях с линейки в школе №76, посвященной 1 сентября», – заявила она.

По ее словам, подобное выступление молодого учителя дополнительного образования по танцам, «которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний».

Матвеенкова принесла извинения за непрофессиональные решения руководства школы и заявила, что администрацией организована служебная проверка в отношении как директора школы, так и административного персонала.

Тем временем глава отдела образования городского управления Алексей Соболев в беседе с изданием «Подъем» назвал такой танцевальный номер неуместным на школьном мероприятии.

«Мы сейчас в отношении школы проводим проверку. По ее итогам будут приняты необходимые решения. Мы ждем пояснения директора, но понятно, что без ее ведома такого быть не могло. Она должна была знать, что будет такой номер в сценарии. На каком этапе кто-то как-то не сработал, мы пока не знаем. Но мы это, конечно, выясним», – сказал он.

Татарский районный суд Новосибирской области прекратил уголовное дело в отношении учительницы сельской школы, которая отправила 15-летнему подростку видео со стриптизом, сообщает «НДН.инфо».

«Уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшим», – сказано на сайте суда.

В марте в Татарске по соцсетям разошелся ролик, как 32-летняя учительница исполняет откровенный танец. Видео было сделано для ученика, которому женщина симпатизировала.

Школьник показал ролик родителям, после чего разгорелся скандал. Педагог переехала из города в другой регион, а следователями было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК России (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Сначала учительница оправдывалась, что подросток взломал ее аккаунт в соцсети и слил видео, которое она записывала для своего молодого человека. Но в ходе следствия она изменила показания и созналась во всем.

Соцсети

Бывшая учительница школы № 19 в поселке Томилино Люберецкого района Подмосковья 25-летняя Юлия Рывкина рассказала в беседе с изданием «Мел» о своем увольнении из образовательного учреждения за откровенные фотографии. Женщина занимала должность учителя физкультуры и была куратором команды по чирлидингу.

Инцидент произошел еще в 2017 году, однако Рывкина решила раскрыть подробности только сейчас. По ее словам, поводом для увольнения стали личные снимки, которые руководство учреждения сочло слишком откровенными. Однако сама учительница признается, что главной жертвой скандала тогда стала не она, а дети, которые потеряли любимого педагога.

«Пришла в школу с огромным энтузиазмом. Взяла детей с 1-го по 11-й классы, а потом еще и стала классным руководителем самого проблемного класса, от которого все отказывались», — вспоминает россиянка.

Рывкина отметила, что своими силами создала команду по чирлидингу и кружок актерского мастерства, однако денег ей платили мало, и все приходилось делать своими силами, на большом энтузиазме. Вскоре, по ее словам, остальные, более старшие педагоги, начали неосторожно высказываться о молодом учителе — поводом послужило хорошее отношение детей к женщине.

«Я сперва помалкивала, а дальше начала отвечать. Потому что знала: свою работу я выполняю хорошо. Я была собой довольна — как и родители, а дети часто говорили, какая у них "классная новая училка"», — добавила она.

Женщина рассказала, что причиной большого конфликта впоследствии стали ее соцсети, где школьники и педагоги нашли старые фотографии в купальниках еще со времен студенчества. Почти все фото были сделаны, когда ей было 18-19 лет. Также нашлось несколько фотографий с алкогольными напитками.

«Где вообще прописано, что я не могу вести соцсети? Это вопрос скорее к родителям, почему их несовершеннолетние дети зарегистрированы во всех соцсетях. В моих фотографиях не было ничего криминального. Если бы не моя молодость, никто не обратил бы внимания», — рассуждает женщина.

После этого Рывкиной позвонил директор школы и потребовал от нее немедленного визита. Девушке вскоре позвонил друг и сообщил, что о ней говорят в новостях. Когда Рывкина приехала в школу, она застала в кабинете директора незнакомую женщину, которая заяваила, что учителя обязаны даже нижнее белье «покупать на другом конце Москвы», а фото в купальнике и с алкоголем для педагога и вовсе непозволительны. Она также заставила учителя физкультуры написать заявление на увольнение по собственному желанию задним числом.

«Мне кажется, это первый и последний раз в моей жизни, когда я реально, в буквальном смысле, потеряла дар речи… Позже мне разные адвокаты писали, что меня не имели права заставлять писать то заявление на увольнение. Максимум — могли сделать выговор. Но я уже не хотела бороться», — признается она.

Позже в школе распалась команда по чирлидингу и кружок актерского мастерства. Общественность поддержала девушку, ей поступило множество сообщений со словами поддержки. Родители школьников пытались вернуть преподавателя и даже составляли петиции, однако сама учительница не хотела снова работать в этом учебном заведении.

Позже она улетела в Турцию и решила не возвращаться на родину, так как встретила там будущего мужа и нашла новую работу.

Жительница Филиппин разбогатела на продаже откровенных фотографий в сети и спасла своих родственников от голода. Своей историей она поделилась с Mirror.

21-летняя Мэйерн Смайлс (Maeurn Smiles) выросла в бедной семье в городе Себу, регион Центральные Висайи. Чтобы прокормить родителей и двух младших сестер, девушка работала учительницей английского языка и зарабатывала по одному доллару (75 рублей) в час. «Моя семья жила в деревянной хижине, а ели мы самую простую еду вроде риса и сушеной рыбы. Я помню, что часто ходила голодной, а мои родители занимали деньги у соседей», — рассказала героиня материала.

Однажды Смайлс приняла решение зарегистрироваться на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за установленную автором плату. По словам девушки, съемки в полуобнаженном виде помогли ей вытащить семью из нищеты. «OnlyFans помог нам выжить, и я собой очень горжусь. Я хочу, чтобы мои родственники жили с комфортом, и оплачиваю все праздники, а также учебу для младших сестер», — призналась она.