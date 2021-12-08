Вскрывать машины и проникать в квартиры: что разрешили полицейским

Госдума приняла закон о расширении полномочий полицейских. Они смогут проникать в квартиры, вскрывать машины, задерживать россиян, не представляясь, а также досматривать всех, кого они считают подозрительными. Подробнее об изменениях — в материале «Газеты.Ru».
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о расширении полномочий полицейских — поправки в ФЗ «О полиции». Теперь документ будет передан в Совет Федерации. Сенатор Андрей Клишас заявил, что профильный комитет по конституционному законодательству поддержит эти изменения.
Полицейские смогут проникать в квартиры и иные помещения, если это необходимо для задержания злоумышленников, «застигнутых на месте преступления или скрывающихся с него». Кроме того, правоохранители смогут использовать новые полномочия для поимки тех, кого потерпевшие или очевидцы считают преступниками.
Для проверки заявлений и сообщений о происшествиях сотрудники полиции будут иметь право осматривать «места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты».
В частности, они могут вскрыть автомобиль, чтобы кого-либо спасти или обеспечить безопасность людей при ЧП и массовых беспорядках. Такое право дает также пресечение преступления или проверка информации о предполагаемом теракте. Кроме того, вскрытие машины возможно «для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеются основания полагать, что совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения».
Правоохранители смогут досматривать граждан, их личные вещи, транспорт, если полагают, что тот или иной житель России «скрывает предметы хищения» или имеет при себе «оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества».
При этом если полицейский считает, что возникли «обстоятельства, угрожающие его жизни и здоровью», или необходимо «незамедлительно пресечь преступление или правонарушение», он может представиться после задержания.
Граждане, обращающиеся к полицейским, напротив, обязаны будут представиться по требованию.
Вместе с тем закон позволяет правоохранителям ограждать места происшествий, территории, на которых проводятся массовые мероприятия, а также объекты, «нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности, а также осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов».
Первое чтение законопроект прошло ровно год назад. После второго в него были внесены изменения. В частности, законодатели не стали давать правоохранителям право применять огнестрельное оружие, если задерживаемый пытается просто к ним приблизиться или прикоснуться к их оружию. Депутаты отклонили поправку, позволяющую использовать оружие в случаях, когда задерживаемый пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения».
Также из законопроекта убрали норму о том, что сотрудники полиции не должны нести ответственность «за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства», если вскрытие проводилось на законных основаниях. Предлагалось также освободить правоохранителей от преследования за действия, которые они совершили при исполнении, но в обоснованном и законном порядке. Но парламентарии не поддержали эту поправку.