Памятникам Ленину предрекли снос в России

«Потому что вся страна в его статуях. А я думаю, придет мальчик с мамой. Скажет: "Мама, кто этот дядя?" И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Его останки лежат в Мавзолее. Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей. Конечно, будут сносить эти памятники, но когда — это уже другой вопрос», — заявил Сванидзе.