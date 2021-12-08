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1 час назад

Памятникам Ленину предрекли снос в России

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе заявил, что памятники народному вождю Владимиру Ленину рано или поздно снесут по всей России. Как сообщает Ura.ru, журналист поддерживает их демонтаж.

Памятникам Ленину предрекли снос в России
Фото: ТАССТАСС

«Потому что вся страна в его статуях. А я думаю, придет мальчик с мамой. Скажет: "Мама, кто этот дядя?" И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Его останки лежат в Мавзолее. Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей. Конечно, будут сносить эти памятники, но когда — это уже другой вопрос», — заявил Сванидзе.

Он отметил, что российские власти пока не идут на этот шаг, предположительно считая, что не стоит беспокоить граждан, для которых Ленин является важной фигурой и тех, кто просто привык к монументам.

«Поэтому этот вопрос сейчас нерешаем. Когда выносили Сталина из Мавзолея, ничего не случилось. Хотя тогда Сталин был несопоставимо популярнее, чем сейчас Ленин. Тем не менее, на это власть сейчас не пойдет», — отметил историк.

Напомним, что на Украине в рамках декоммунизации с 2015 года снесли более 1,3 тыс. монументов Ленину. В 2021 году художник Анатолий Гайдамака предложил установить их в Чернобыле.

Общество,Анатолий Гайдамака,Николай Сванидзе,Совет по правам человека,
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