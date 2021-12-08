Российскую учительницу уволили из-за эротического видео

В Новосибирске 23-летнюю учительницу Викторию Каширину уволили из школы из-за танца в нижнем белье, который она опубликовала в Instagram. Как сообщает NGS, женщина преподавала русский язык и литературу в «Онлайн гимназии № 1», а в свободное время занимается «пол денсом».

Родители учеников возмутились, когда она выложила ролик с танцем в социальную сесть. Мать одной из учениц попросила не публиковать подобный контент, поскольку ее дочка подписана на ее аккаунт, или же сменить работу.

«Моя дочь смотрит, ваш авторитет ну явно не преподавателя, или смените профессию», — написала одна из родительниц.

Девушка отказалась удалять ролики, после вызвал директор, который также предложил удалить видео. После же девушку попросили написать заявление по собственному желанию, а в случае отказа — пригрозили уволить по статье за аморальное поведение.