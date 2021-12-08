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58 минут назад

Вирусолог назвал "интересные" симптомы "омикрон"-штамма коронавируса

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, какие симптомы отличают новый "омикрон"-штамм коронавируса, сообщает "Сибкрай".

Он подчеркнул, что этот штамм имеет ряд "интересных" симптомов, отличающих его от других мутаций COVID-19. Так, он отметил среди нетипичных признаков частое чихание, першение в горле и выделения из носа.

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

По словам ученого, эти симптомы не были характерны для уханьского варианта. Ученый рассказал, что большинство симптомов "омикрона" являются "более мягкими" по сравнению с другими вариантами. При этом, подчеркнул специалист, данные о новом штамме взяты из наблюдений африканского врача и следует подождать информацию из других стран.

"Надо ждать того, что этот вариант вполне может вытеснить "дельту", - предположил вирусолог, добавив, что во всех зарегистрированных случаях заражением новым штаммом пациенты не были вакцинированы от COVID-19.

Ранее вирусолог Петр Чумаков назвал штамм "омикрон" назвали живой вакциной.

Общество,Видео,Сергей Нетесов,
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