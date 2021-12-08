Он подчеркнул, что этот штамм имеет ряд "интересных" симптомов, отличающих его от других мутаций COVID-19. Так, он отметил среди нетипичных признаков частое чихание, першение в горле и выделения из носа.

По словам ученого, эти симптомы не были характерны для уханьского варианта. Ученый рассказал, что большинство симптомов "омикрона" являются "более мягкими" по сравнению с другими вариантами. При этом, подчеркнул специалист, данные о новом штамме взяты из наблюдений африканского врача и следует подождать информацию из других стран.