Google составила топ запросов россиян в 2021 году

Google назвала наиболее популярные поисковые запросы россиян за 2021 год. Как сообщает ТАСС, в тройку наиболее популярных событий у граждан вошли чемпионат Европы по футболу, Олимпиада в Токио и Евровидение-2021.

В категории «Что такое» лидером оказалась антистресс-игрушка «симпл-димпл», второе место занял «митинг», а третье — «поп-ит». Четвертое и пятое место заняли «формалин» и «Clubhouse».

Среди культурных мероприятий россиян больше всего интересовали экспозиция «Мир тела» и выставки художников Михаила Врубеля и Энди Уорхола.

Среди сериалов граждане страны чаще всего искали «Ивановы», «Трудные подростки» и «Миллионер с Рублевки». Среди мультфильмов россиян интересовали «Душа», «Лука» и «Семейка Адамс».