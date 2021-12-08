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1 час назад

Google составила топ запросов россиян в 2021 году

Google назвала наиболее популярные поисковые запросы россиян за 2021 год. Как сообщает ТАСС, в тройку наиболее популярных событий у граждан вошли чемпионат Европы по футболу, Олимпиада в Токио и Евровидение-2021.

Google составила топ запросов россиян в 2021 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В категории «Что такое» лидером оказалась антистресс-игрушка «симпл-димпл», второе место занял «митинг», а третье — «поп-ит». Четвертое и пятое место заняли «формалин» и «Clubhouse».

Среди культурных мероприятий россиян больше всего интересовали экспозиция «Мир тела» и выставки художников Михаила Врубеля и Энди Уорхола.

Среди сериалов граждане страны чаще всего искали «Ивановы», «Трудные подростки» и «Миллионер с Рублевки». Среди мультфильмов россиян интересовали «Душа», «Лука» и «Семейка Адамс».

В категории книг первое место по числу запросов заняла «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова, второе место досталось «Дюне» Фрэнка Герберта, а третье заняла манга «Убить Сталкера» корейского автора Куги.

Общество,Вячеслав Шишков,Михаил Врубель,Фрэнк Герберт,Энди Уорхол,Google,
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