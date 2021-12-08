Фото достаточно: за отсутствие масок разрешили штрафовать по записям с камер

Фотоматериал, на котором зафиксировано нарушение антиковидных мер в торговых точках, является законным доказательством и не требует проведения экспертиз. С таким постановлением выступил Верховный суд России, не удовлетворивший жалобу представителя одного из московских магазинов, который ранее оштрафовали за нарушение масочного режима.

Верховный суд России признал обоснованным решение о штрафе, наложенном на один из московских магазинов в районе Люблино, в котором были нарушены требования масочного режима. Тогда владелец торговой точки не согласился с вердиктом районного суда, который постановил оштрафовать магазин на 100 тыс. рублей, и продолжил его оспаривать вплоть до кассационной жалобы в Верховном суде. Факт нарушения был установлен управой района, пришедшей в магазин с проверкой - там они увидели за рабочим местом продавца без маски и составили соответствующий протокол.

В своих жалобах представитель торговой точки настаивал, что правоохранители не провели экспертизу фотоматериала, предъявленного в качестве доказательства, а также не допросили понятых. Тем не менее Верховный суд встал на сторону обвинения, посчитав, что в конкретном случае для установления виновности нет "необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике".

"Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания, обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом", - говорится в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.

Таким образом, оснований для проведение административного расследования тоже нет, так как оно проводится только в тех случаях, когда в рамках дела назначается экспертиза или "или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия". Наказания за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, к чему относится в том числе и пандемия, были введены в апреле 2020 года.

Для индивидуальных предпринимателей штраф за обслуживание клиента без средств защиты составляет от 30 до 300 тыс. рублей.

Контроль за масочным режимом осуществляют как правоохранительные органы, так и местные власти.

Например, в октябре нынешнего года правительство Москвы обязало все торговые центры столицы интегрировать свои камеры наблюдения на входе с единым центром хранения данных мэрии. Однако "удаленным" образом оштрафовать частное лицо не всегда получится - это возможно, если только его биометрия уже есть в базе мэрии. При этом, как следует из постановления Верховного суда по делу в Люблино, для того, чтобы оштрафовать магазин, достаточно зафиксированного камерой факта нахождения сотрудника без средств защиты.

Актуальной статистики по штрафам магазинов за несоблюдении антиковидных правил нет, но, например, летом прошлого года сообщалось, что дисциплинарные взыскания для магазинов и общепита лишь за три месяца - с мая (тогда начал действовать масочный режим) по августа - в сумме составили более 450 млн рублей. При этом нахождение в магазине или общественном месте без маски тоже преследуется по закону.