В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
45 минут назад

Объявлены победители просветительской премии «Знание»

В Москве наградили лауреатов первой просветительской премии «Знание». Лучшими из более чем 3000 претендентов были названы 14 проектов, 11 просветителей и одна компания.

Объявлены победители просветительской премии «Знание»
Фото: ТАССТАСС

7 декабря в торжественной церемонии награждения, организованной Российским обществом «Знание», приняли участие выдающиеся представители сфер искусства, культуры, науки, бизнеса, медиа-эксперты, авторитетные общественные и государственные деятели. Награды вручили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, помощник президента России Владимир Мединский, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, народный артист РФ Константин Хабенский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Видео дня

«Сегодняшние лауреаты – это люди, заслуживающие безграничного уважения, люди, которые сделали своим призванием передачу знаний и опыта подрастающему поколению. Цель премии в том, чтобы мы этих замечательных людей увидели и поблагодарили. Мне кажется, эту задачу мы выполнили. В стране еще тысячи таких людей, и надеюсь, что их проекты будут тоже представлены на премию общества «Знание». Она точно станет ежегодной, и скоро мы начнем принимать заявки на следующий сезон», – отметил Сергей Кириенко.

Лучшим просветителем года стал российский кардиохирург, ученый, академик РАН Лео Бокерия, он также победил в номинации «Спорт и ЗОЖ». Лучшим просветительским проектом был признан всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Компания «Яндекс» была отмечена в категории «Лучшая просветительская компания».

Лауреатами премии в номинации «По версии слушателей» стали проект «Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы», а также ученый-филолог, писатель и журналист Иван Пырков. Они были выбраны по результатам открытого голосования, которое проходило на сайте премии с 29 ноября по 6 декабря. Всего в голосовании приняло участие более 9 000 человек.

Премию «Знание» в номинации «За активную просветительскую деятельность в вузе» получил просветитель-физик из Санкт-Петербурга Антон Шейкин. «За вклад в просвещение в сфере «История» была отмечена мультимедийная выставка «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа». Лауреатом премии в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии» стала врач-вертебролог Полина Очирова из Кургана. А награда в номинации «За лучший просветительский фильм» была вручена проекту «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС».

Также высоко была оценена деятельность кандидата биологических наук Елены Кузевановой, стараниями которой в школах Байкальского региона появился курс «Байкаловедение». Она стала лауреатом в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экология». Режиссер и сценарист из Красноярска, основатель проекта Siberia.DOC Николай Беем победил в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство».

Победителями также стали несколько проектов, нацеленных на решение проблем доступности знаний и инклюзивности. Так, проект «Сказки для и про особенных детей» Татьяны Маркиновой из города Белово Кемеровской области стал победителем в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство». А проект POжестI, направленный на инклюзию людей с нарушениями слуха, получил награду в номинации «За активную просветительскую деятельность в вузе».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил премию проекту «Билет в будущее» в номинации «За активную просветительскую деятельность в школе», отметив, что тот «очень важен с точки зрения профессиональной ориентации школьников».

«Все проекты, которые были отобраны и прошли через общество «Знание», мы реализуем в школах», - пообещал министр.

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом «Знание» и получат статус резидента «Центра знаний» на горе Машук. Он открывает победителям доступ к широким возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Резиденты центра также получат поддержку общества «Знание» в продвижении своих проектов на широкую аудиторию.

Общество,Валерий Фальков,Сергей Кравцов,Сергей Кириенко,Владимир Мединский,Александр Невский,Виктор Садовничий,Константин Хабенский,Администрация Президента РФ,РАН,МГУ,Яндекс,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители