Объявлены победители просветительской премии «Знание»

В Москве наградили лауреатов первой просветительской премии «Знание». Лучшими из более чем 3000 претендентов были названы 14 проектов, 11 просветителей и одна компания.

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«Сегодняшние лауреаты – это люди, заслуживающие безграничного уважения, люди, которые сделали своим призванием передачу знаний и опыта подрастающему поколению. Цель премии в том, чтобы мы этих замечательных людей увидели и поблагодарили. Мне кажется, эту задачу мы выполнили. В стране еще тысячи таких людей, и надеюсь, что их проекты будут тоже представлены на премию общества «Знание». Она точно станет ежегодной, и скоро мы начнем принимать заявки на следующий сезон», – отметил Сергей Кириенко.

Лучшим просветителем года стал российский кардиохирург, ученый, академик РАН Лео Бокерия, он также победил в номинации «Спорт и ЗОЖ». Лучшим просветительским проектом был признан всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Компания «Яндекс» была отмечена в категории «Лучшая просветительская компания».

Лауреатами премии в номинации «По версии слушателей» стали проект «Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы», а также ученый-филолог, писатель и журналист Иван Пырков. Они были выбраны по результатам открытого голосования, которое проходило на сайте премии с 29 ноября по 6 декабря. Всего в голосовании приняло участие более 9 000 человек.

Премию «Знание» в номинации «За активную просветительскую деятельность в вузе» получил просветитель-физик из Санкт-Петербурга Антон Шейкин. «За вклад в просвещение в сфере «История» была отмечена мультимедийная выставка «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа». Лауреатом премии в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии» стала врач-вертебролог Полина Очирова из Кургана. А награда в номинации «За лучший просветительский фильм» была вручена проекту «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС».

Также высоко была оценена деятельность кандидата биологических наук Елены Кузевановой, стараниями которой в школах Байкальского региона появился курс «Байкаловедение». Она стала лауреатом в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экология». Режиссер и сценарист из Красноярска, основатель проекта Siberia.DOC Николай Беем победил в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство».

Победителями также стали несколько проектов, нацеленных на решение проблем доступности знаний и инклюзивности. Так, проект «Сказки для и про особенных детей» Татьяны Маркиновой из города Белово Кемеровской области стал победителем в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство». А проект POжестI, направленный на инклюзию людей с нарушениями слуха, получил награду в номинации «За активную просветительскую деятельность в вузе».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил премию проекту «Билет в будущее» в номинации «За активную просветительскую деятельность в школе», отметив, что тот «очень важен с точки зрения профессиональной ориентации школьников».

«Все проекты, которые были отобраны и прошли через общество «Знание», мы реализуем в школах», - пообещал министр.