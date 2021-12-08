Для некоторых россиян пятница станет выходным днем

Мусульмане подняли вопрос о введении выходного дня в пятницу. Подробности рассказал председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

«У представителей тех основных конфессий – христиан, мусульман, иудеев – праздничные дни приходятся на пятницу, субботу и воскресенье. У иудеев это суббота, у христиан – воскресенье – государственные выходные дни, а пятница у мусульман – рабочий день в России», – поделился Крганов.

Мусульмане между собой обсуждают вопрос о том, чтобы все-таки сделать пятницу для них выходным днем.

Как отмечает Крганов, такие решения нужно обсуждать с широкой общественностью. Муфтий подчеркнул, что отсутствие выходного в пятницу не создает больших проблем, решение вопроса с обязательной пятничной молитвой можно найти, за исключением редких случаев, пишут РИА «Новости».