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18 минут назад

Для некоторых россиян пятница станет выходным днем

Мусульмане подняли вопрос о введении выходного дня в пятницу. Подробности рассказал председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

«У представителей тех основных конфессий – христиан, мусульман, иудеев – праздничные дни приходятся на пятницу, субботу и воскресенье. У иудеев это суббота, у христиан – воскресенье – государственные выходные дни, а пятница у мусульман – рабочий день в России», – поделился Крганов.

Мусульмане между собой обсуждают вопрос о том, чтобы все-таки сделать пятницу для них выходным днем.

Как отмечает Крганов, такие решения нужно обсуждать с широкой общественностью. Муфтий подчеркнул, что отсутствие выходного в пятницу не создает больших проблем, решение вопроса с обязательной пятничной молитвой можно найти, за исключением редких случаев, пишут РИА «Новости».

Напомним, работающие пенсионеры могут рассчитывать на увеличение отпуска. Предложение направлено на имя министра труда России Антона Котякова. С такой инициативой выступил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Общество,Видео,Альбир Крганов,Антон Котяков,Антон Орлов,РИА Новости,
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