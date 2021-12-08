Пока вы в маске: два варианта окончания пандемии

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: ТАСС ТАСС

Медик назвал два варианта окончания пандемии

Пандемия коронавируса может закончиться с увеличением числа маловосприимчивых к патогену людей или с появлением менее опасных вариантов SARS-CoV-2. Об этом в беседе с Life.ru рассказал доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. "У нас тотально два пути примирения с этим коронавирусом. Первый путь – становится много людей, маловосприимчивых к коронавирусу, притом эта малая восприимчивость вырабатывается либо в результате вакцинации, либо в результате инфицирования", – сказал доктор. Тем не менее при таком сценарии, пояснил Ершов, сохраняется вероятность гибели уязвимых к вирусу людей: произойдет своего рода естественный отбор. Второй вариант, по словам врача, заключается в том, что коронавирус постепенно станет более простым и менее опасным. Он объяснил, что "злые" варианты того или иного вируса могут случайно убить человека, не успев перейти на следующий организм и тем самым закончив свое существование, что не имеет смысла.

Инфекционист Ратникова: "омикрон" может стать последней мутацией COVID-19

Завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) Людмила Ратникова предположила, что штамм "омикрон" может стать последней мутацией коронавирусной инфекции и пандемия пойдет на спад. Об этом сообщает "Интерфакс". "Недавно выявленный штамм "омикрон", вероятно, может стать последней мутацией. Есть данные, что вирус исчерпывает свой потенциал. Да он заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать", - сказала она. Ратникова добавила, что вирус в итоге может исчерпать свой потенциал превратиться в "сезонный".

Учёные из Гонконга опубликовали микрофотографию омикрон-штамма

Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong

В Университете Гонконга, воспользовавшись электронным микроскопом, получили и зафиксировали на фото качественное изображение омикрон-варианта коронавируса. Для этого на медицинском факультете собралась команда исследователей, в том числе эксперты в таких областях, как вирусология и патология. Для съемок была выбрана зараженная омикрон-ковидом почечная ткань примата, а точнее одна ее клетка. Получив снимки как крупного, так и небольшого увеличения, ученые опубликовали фотографии. Вдобавок они разъяснили: малое увеличение позволило разглядеть в образце поврежденные зоны с набором разбухших везикул, внутри которых видны частицы вируса темного цвета.

Иммунолог опроверг способность омикрон-штамма заменить вакцину

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков опроверг способность омикрон-штамма заменить вакцину от коронавируса в беседе с изданием «Вечерняя Москва». «Многие специалисты начинают фантазировать, что "омикрон" — спасение, "живая вакцина". И это не мнение — даже мейнстрим. Но оно на пустом месте — без фактических данных выдается желаемое за действительное», — прокомментировал он, указав на то, что многих данный в настоящее время нет. При этом Крючков обратил внимание на то, что подобные заявления могут снизить темпы вакцинации. По его словам, часть тех, кто планировал сделать прививку, теперь может передумать.

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