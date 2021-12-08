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39 минут назад

Омикрон-штамм назвали последней мутацией COVID

Штамм CОVID-19, получивший название «омикрон», может оказаться последней мутацией, а пандемия пойдет на убыль. Об этом заявила завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Людмила Ратникова в беседе с «Интерфаксом».

Омикрон-штамм назвали последней мутацией COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Недавно выявленный штамм "омикрон", вероятно, может стать последней мутацией. Есть данные, что вирус исчерпывает свой потенциал. Да он заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать», - уточнила специалист.

По ее мнению, вирус в итоге исчерпает свой потенциал и станет обычным «сезонным».

«Заболевание будет протекать с симптомами «простуды», как и другие ОРВИ. <...> Вирус уже не будет массово вызывать тяжелые формы заболевания, мы будем с ним справляться», - добавила Ратникова.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров в свою очередь согласился с таким мнением. По словам эксперта, появление «Омикрона» может сигнализировать об окончании пандемии.

«Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать. Он будет охватывать больше населения, но при этом он становится более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций», — заявил Никифоров.

Общество,Владимир Никифоров,Федеральное медико-биологическое агентство,Интерфакс,
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