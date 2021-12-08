Пока вы спали: итоги переговоров Путина и Байдена и энергетический хаос

Фото: ТАСС ТАСС

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В Госдуме оценили итоги переговоров Путина и Байдена

«В целом итоги саммита, как принято говорить, дают основания для осторожного оптимизма, хотя, конечно, чудес никто не ждет», - подчеркнул он.

В Минэнерго заявили о восстановлении спроса на топливо

Спрос на автомобильное топливо в этом году превысит уровень допандемийного 2019 года. За 11 месяцев отгрузки бензинов на внутренний рынок достигли 33,3 млн тонн, а дизтоплива выросли до 35,9 млн тонн. Об этом со ссылкой на Минэнерго пишет «Коммерсант».

В ведомстве связали рост спроса на топливо с восстановлением экономической активности населения и бизнеса. При этом рост потребления отмечается, несмотря на увеличение розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Европа не захотела торговаться с Лукашенко

Эвакуационными рейсами из Белоруссии улетели уже более трех тысяч граждан Ирака, которые планировали через территорию страны попасть в Европу. Эксперты говорят о постепенном завершении миграционного кризиса на белорусско-польской границе из-за холодов и нежелания ЕС договариваться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет «Независимая газета».

По мнению местных аналитиков, мигранты больше не нужны Лукашенко и ходят слухи, что от них поручено избавиться до Нового года. При этом в Польше и Литве ожидают новых попыток штурма границы беженцами и призывают «не делать поспешных выводов об окончании кризиса».

Мировой энергетике пообещали усиление хаоса

Ключевые участники мирового энергетического рынка ставят под сомнение возможность быстрого перехода на зеленую энергетику и отказа от угля, нефти и газа, так как возобновляемые источники энергии еще недостаточно надежны. Об этом сообщает «Независимая газета».

Так, гендиректор Saudi Aramco Амин Насер констатировал, что развитие возобновляемых источников энергии займет намного больше времени, чем предполагалось. Он также подчеркнул, хаос в мировой энергетике будет только усиливаться, так как инвестиции в нефть и газ резко упали, а альтернативы пока нет.

Раскрыта схема мошенничества на банкротствах банков

По данным следователей, в России применялась схема, по которой компании получали кредиты на крупные суммы в банках незадолго до их банкротства. При этом заемные средства, вероятно, выводились через фирмы-однодневки, в том числе и за рубеж, пишут «Известия».