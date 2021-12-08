Раскрыт неожиданный симптом «омикрона» у детей

У детей, которые заразились «омикрон»-штаммом коронавируса, нередко в качестве одного из симптомов проявляется сыпь. Об этом в эфире телеканала Sky News рассказал британский врач Дэвид Ллойд.

По его словам, в симптомах больных «омикроном» детей и взрослых существуют некоторые различия.

«Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», — отметил эксперт.

Ллойд подчеркнул, что ранее некоторые группы пациентов с коронавирусом страдали от разного рода высыпаний, однако в случае с «омикроном» симптом проявляется у 15% детей.

«Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "дельта", и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные», — заключил медик.

Напомним, что о выявлении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. Вариант имеет большее число мутаций и, предположительно, более заразен и способен «обходить» иммунитет сформировавшийся от прививки.