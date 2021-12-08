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27 минут назад

«Мракобесы»: Мясников заявил о бесполезной борьбе с антиваксерами

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что бороться с известными антиваксерами и пытаться их переубедить «бесполезно», сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

«Мракобесы»: Мясников заявил о бесполезной борьбе с антиваксерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, он очень просто относится к данному вопросу, так как много лет борется с противниками вакцинации. Врач отметил, что их пропаганда крайне вредна и опасна.

«Мракобеса и человека без головы не убедит никакая красная зона», — подчеркнул Мясников.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что кампанию против QR-кодов и антипрививочную кампанию в России координируют из-за рубежа.

«За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил», — сказал митрополит.

Общество,Александр Мясников,РИА Ura.ru,
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