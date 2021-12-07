Объявлен шорт-лист номинантов  Russian Creative Awards

Стал известен шорт-лист номинантов первой национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. Отбор финалистов проходил с 28 ноября по 5 декабря. На участие было подано свыше трех тысяч заявок из 72 регионов России, из которых эксперты выбрали пять претендентов в каждой номинации.

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Награда вручается в 10 кросс-индустриальных номинациях: "Креативный регион", "Продюсер года", "Менеджер года", "Меценат", "Стартап/прорыв", "Креаполис", "Образование в креативных индустриях", "Лучший креативный проект индустриального сектора", "Новый культурный код", "Коллаборация года".

По словам заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, в этом году Национальная премия проводится впервые и очень важно, что все номинации кросс-отраслевые.

"В рамках премии Russian Creative Awards определяются победители в таких номинациях, как "Новый культурный код", "Креативный регион года" и многих других. Это номинации, которые могут объединить все креативные индустрии нашей страны и оценить их вклад в развитие экономики и территорий", - отметила она.

Завершающим этапом премии станет работа большого жюри, которая продлится с 6 по 15 декабря. Церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 18 декабря в концертном зале "Зарядье". Прямая трансляция будет доступна на сайте премии и в официальных сообществах в соцсетях.