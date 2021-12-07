Попова рассказала об ограничениях для прибывших из ЮАР

Все прибывающие в Россию из Южноафриканской республики (ЮАР), где был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», а также из стран, которые граничат с ней, должны после прилета соблюдать двухнедельный карантин, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

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«Сегодня Российская Федерация ввела двухнедельный карантин, но только для тех, кто возвращается из Южноафриканской республики и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР. И все. Таких людей совсем немного. По данным Ростуризма и МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР. Хочу отметить, что у нас не открыто авиационное сообщение с Южноафриканской республикой. Там нет организованных туристов, это люди, которые самостоятельно приняли решение и совершают туда поездки», - сказала Попова.

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По ее словам, все они при возвращении в РФ любым способом будут вынуждены пройти 14-дневный карантин, то есть медицинское наблюдение и полную изоляцию именно потому, что риски, связанные с новым штаммом, пока расцениваются как очень высокие.

Она добавила, что во всех остальных случаях при пересечении российской границы карантин не требуется. Для российских граждан, у которых есть информация о вакцинации или перенесенном коронавирусе, не требуется ПЦР-тестирование. Для тех, у кого нет такой информации, ПЦР-тестирование требуется обязательно. В течение 48 часов нужно внести результаты теста на портал Госуслуг. Для иностранцев, которые приезжают в РФ, нужен документ о том, что в течение последних двух суток они получили отрицательный ПЦР-тест, независимо от того, есть ли у них другие медицинские документы.

Она отметила, что риски, связанные с новым штаммом коронавируса «омикрон», есть. За последние семь дней заболеваемость в ЮАР увеличилась в пять раз. Страны Европы получают новый штамм в условиях очень серьезных эпидемиологических осложнений.

По словам Поповой, в каждом государстве принимаются противоэпидемиологические меры, и это совершенно оправданно, так как в первую очередь нужно защитить людей. Она добавила, что в ЮАР привито чуть больше 25% населения. В целом в Африке – всего 6% населения.

«Поэтому там сегодня полигон для разного рода мутаций, это совершенно очевидно», - подчеркнула Попова.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый вариант вируса греческой буквой «омикрон» и включила его в группу «вызывающих обеспокоенность» (VOC). Также эксперты пришли к предварительным выводам, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».