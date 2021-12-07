Названный СМИ «стрелком из МФЦ» мужчина сделал заявление

Названный СМИ «стрелком из МФЦ» 45-летний Сергей Глазов, фотографии которого публиковались в материалах на тему происшествия, опроверг в беседе с NEWS.ru свою причастность к стрельбе в МФЦ «Рязанский» в Москве 7 декабря.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно информации СМИ, преступление совершил человек с таким же именем и такого же возраста. Фото, разошедшиеся в средствах массовой информации и Telegram-каналах после сообщений об инциденте, были на странице Глазова во «ВКонтакте».

«Конечно [я ни при чем], я сейчас в Московской области, неподалеку, в поселке работаю. Нет конечно, вы что. Мне сейчас все названивают, и с работы названивают. Говорят, ты стрелял, я говорю, где именно?» — поделился Сергей Глазов.

Кроме того, он отметил, что его жене уже начали поступать угрозы.

По словам мужчины, его супруга сейчас проходит реабилитацию после инфаркта, а потому новости о стрельбе в МФЦ с его фотографией чуть не привели ее к возвращению в больницу.

Сам Сергей, бывший военный, узнал о случившемся после звонка с работы, когда собирал кухонный гарнитур – ему набрали коллеги, чтобы узнать, зачем он стрелял и лишил жизни двух человек.

Глазов очень просит перестать писать ему оскорбления и угрозы в соцсетях и оставить членов его семьи в покое.

Ранее в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» 7 декабря погибли два человека — сотрудник учреждения и охранник центра. Еще четверо получили ранения, в том числе 10-летняя София К. Ее госпитализировали в Морозовскую детскую больницу.