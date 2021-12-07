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9 минут назад

Заявление Ахеджаковой вызвало новый скандал

Актриса Лия Ахеджакова получила премию «Звезда театрала» и выступила на церемонии награждения с речью, в которой рассказала о поступающих актерам угрозах. Как сообщает «Собеседник», она усомнилась, что настоящие патриоты и ветераны «бегают по театрам и занимаются цензурой».

В своей речи Ахеджакова поблагодарила зрителей за награду в номинации «Легенда сцены» и напомнила о недавнем скандале вокруг спектакля «Современника» «Первый хлеб».

В июле общественная организация «Офицеры России» подала несколько жалоб на этот спектакль. В организации заявили, что ей «не первый день» поступают жалобы от ветеранов, а также Героев СССР и России, возмущенных «предельной неуважительностью» к ним со стороны авторов постановки. Также сообщалось об угрозах активистов националистического движения сорвать спектакль.

По сюжету героиня Ахеджаковой произносила монолог с нецензурной бранью, когда приходила на могилу мужа, погибшего в Афганистане.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы на спектакль.

Ахеджакова заявила, что «группа оскорбленных патриотов» требовала «искоренить ошибки» в «Первом хлебе», не посмотрев спектакль.

«Угрожают, что если к ним не прислушаются, то тогда такое наказание: в зал приходит человек, патриот, и из бутылки разбрызгивает фекалии. Как шампанское. И убегает. И они уже это делали. Или, как Олегу Павловичу Табакову, на ступени кладется отрезанная голова свиньи», - сказала актриса.

Ахеджакова подчеркнула, что не может представить, «чтобы ветераны бегали по театрам и занимались цензурой». Жалобы на спектакль она назвала доносами.

Общество,Видео,Лия Ахеджакова,Александр Бастрыкин,Олег Табаков,СКР,
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