Лучший подарок для ребенка-сироты – навыки, умения и знания!

Благотворительный фонд «Дети наши» приглашает всех небезразличных людей с активной жизненной позицией присоединиться к новогодней благотворительной акции «Дарите навыки вместо игрушек». Вместе мы поможем воспитанникам детских домов получить возможность самореализоваться и стать благополучными взрослыми.

Фото: Благотворительный фонд «Дети наши» Благотворительный фонд «Дети наши»

Благотворительный фонд «Дети наши» уже 15 лет занимается подготовкой детей к жизни после выпуска из детских учреждений. Благодаря комплексной, индивидуальной работе с детьми наши подопечные быстрее и эффективнее адаптируются во взрослой жизни, находят свой путь и свою профессию.

Благотворительный фонд «Дети наши»

Подарки детям в детские дома от незнакомых людей приносят больше вреда, чем радости. Навыки самостоятельной жизни важнее и ценнее для ребят, чем любые, самые дорогие подарки от незнакомых людей. Поэтому благотворительный фонд «Дети наши» уже в девятый раз проводит новогоднюю благотворительную акция «Дарите навыки вместо игрушек», суть которой в том, чтобы вместо конфет и гаджетов подарить детям полезные знания, умения и навыки, необходимые для самостоятельной жизни.

Самые частые сложности, с которыми сталкиваются выпускники детских домов, - это отсутствие финансовой грамотности, неумение принимать решения и брать на себя ответственность, отсутствие элементарных бытовых навыков, таких как стирка, готовка, неумение обращаться за помощью… Семейные дети впитывают необходимые для самостоятельной жизни знания, умения и навыки незаметно, в ходе взросления.

И, в отличие от сверстников, дети-сироты начинают самостоятельную жизнь совершенно одни, без поддержки близких.

Благотворительный фонд «Дети наши»

«Главная проблема детей-сирот – отсутствие семьи, - говорит Наталья Петрова. – никакими подарками и тем более жалостью этого не исправить. А еще, вспомните, каждому мама в детстве говорила: не брать подарки у незнакомых людей. Для нас это логично и понятно. Но почему-то многие забывают об этом, решая привезти подарки в детские дома… Воспитаннику детского дома, оказавшемуся в системе коллективного воспитания, необходимо индивидуальное внимание, образование, поддержка. На то, чтобы все это появилось у воспитанников детских домов, направлена наша программа «В большой мир», на которую будут направлены все собранные средства».

Выбирайте правильную помощь!