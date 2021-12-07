Леонардо Ди Каприо позвали в Якутию

"Мне очень не нравится, что, говоря о популярной сегодня теме углеродной нейтральности, учитываются коммерческие интересы определенных компаний. Причем все они, как ни странно, американские или западноевропейские. Здесь должен быть абсолютный паритет. Человечество в одной лодке, это глобальная проблема", - отметил он.