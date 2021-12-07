Леонардо Ди Каприо позвали в Якутию

Глава Якутии Айсен Николаев пригласил актера Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который состоится в республике в 2023 году. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Напомним, экоактивистка Роза Дьячковская заявила, что смогла добиться реакции Ди Каприо на просьбу помочь Якутии в борьбе с лесными пожарами. Как доказательство она опубликовала в своем аккаунте в Instagram скриншоты переписки.
По словам главы Якутии, никаких предложений от самого Ди Каприо или его представителей в республику не поступало.
"Я знаю, что Леонардо Ди Каприо на самом деле человек, который занимается экологической тематикой, он неравнодушен к проблемам сохранения разных видов животных, биоразнообразия на Земле. Актера беспокоит изменение климата на планете", - сказал Николаев.
Он отметил, что в республике в 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете пройдет большой Всемирный саммит по вечной мерзлоте.
"Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить - и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты", - добавил Николаев.
Глава региона подчеркнул, что вопросы изменения климата должны решаться всем человечеством.
"Мне очень не нравится, что, говоря о популярной сегодня теме углеродной нейтральности, учитываются коммерческие интересы определенных компаний. Причем все они, как ни странно, американские или западноевропейские. Здесь должен быть абсолютный паритет. Человечество в одной лодке, это глобальная проблема", - отметил он.