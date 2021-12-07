Новый дизайн «Секрета фирмы» учтет пользовательские сценарии потребления и поиска контента

О трендах бизнеса и экономики можно прочесть коротко и ясно в удобных форматах

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Медиа о предпринимательстве, экономике и бизнес-лайфстайле «Секрет фирмы» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) изменило свой внешний вид в десктопной и мобильной версиях. Использован лаконичный подход, отвечающий всемирному тренду в дизайне на краткость, удобство и простоту. В целом изменилась и редакционная повестка издания, исходя из особенностей современного медиапотребления: увеличилось число материалов об экономике будущего, инновационных технологиях, личных финансах и образе жизни. Новые разделы благодаря удобной навигации позволяют быстро найти нужный контент и расширить кругозор для более глубокого погружения в тему.

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Мобильная и десктопная версии «Секрета фирмы» трансформировались с учётом поведенческих сценариев новых пользователей. Только в ноябре 2021 года ежедневная аудитория издания увеличилась на 23%, по данным «Яндекс.Метрики».

Блок с самыми актуальными новостями на главной странице визуально увеличен, чтобы дать читателям более цельное представление о картине дня. Для ключевых федеральных событий, за которыми следит вся страна – например, новая волна COVID-19 или авария на шахте «Листвяжная», – создан специальный раздел с регулярно обновляемой информацией.

Филипп Вуячич, главный редактор «Секрета фирмы», отмечает, что 20-летняя история издания по современным меркам вполне тянет на эпоху в российском бизнесе, экономике и медиа.

«"Секрет фирмы" на каждом этапе своей жизни отвечал интересам аудитории. Сейчас она заинтересована не в отдельных новостях, выпадающих в ленте в случайном порядке, а в полноценных сюжетах. Именно так можно получить исчерпывающую информацию о происходящем сегодня, и на её основании принять решение, которое поможет не только преуспеть здесь и сейчас, но и в будущем».