Пока вы спали: Европа без газа и война с "российскими паспортами"

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Фото: ТАСС ТАСС

Европа может столкнуться с нехваткой газа

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Если зима в Европе действительно окажется очень холодной, как прогнозируют метеорологи, то европейские страны могут столкнуться с серьезными энергетическими проблемами, вызванными дефицитом газа. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

По их словам, при неблагоприятном развитии ситуации холодная зима заставит остановить работу промышленных предприятий, а цены на газ снова начнут бить все рекорды.

Власти Украины «объявили войну» российским паспортам

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 6368, который грозит серьезными проблемами украинцам, имеющим гражданство России. Об этом пишут «Известия».

Согласно законопроекту, украинского гражданства могут лишить за использование на территории страны «документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины». Также украинцам с российскими паспортами грозят штрафы, запрет на членство в политических партиях, запрет быть наблюдателями на выборах и референдумах, запрет на работу в системе правосудия, на доступ к государственной тайне, на руководство стратегическими объектами государственной собственности и работу в таможенных органах.

Белоруссия откажется от европейских товаров

В ответ на введенные странами ЕС санкции Белоруссия откажется от европейских товаров и примет «необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Белоруссии.

Также в Белоруссии пообещали симметрично ответить на «на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли». А в качестве «одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада» власти Белоруссии рассматривают реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Россией.

Российский автомобильный рынок ушел в пике

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России падают пятый месяц подряд. Падение в ноябре составило 20,4% и всплеска продаж в преддверии новогодних праздников дилеры не ожидают. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам участников рынка, продажи ограничивает низкая доступность новых автомобилей, а не падение спроса. При этом они не ожидают существенного улучшения ситуации с доступностью машин и в 2022 году.

Российские фрегаты усилили противокорабельными ракетами

Российские фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» получили зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут», который позволяет поражать одновременно не только воздушные, но и морские цели. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщают «Известия».