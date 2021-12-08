В Госдуме объяснили разделение россиян по QR-кодам

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, в тексте для депутатов даны ответы на «разговоры противников вакцинации о „сегрегации“ общества». Все их действия и есть самая настоящая сегрегация, говорится в документе, поскольку государство создает условия защиты права на жизнь и здоровье для всех, защищая в том числе и явных нарушителей всех карантинных мер, которые подвергают опасности жизнь других. А они сами «пытаются этому помешать, разделяя искусственно общество на тех, кто заботится о своем здоровье и жизни, и тех, кто этому мешает, кто этому противостоит».