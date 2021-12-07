Раскрыт единственный способ борьбы с «омикроном»

Единственным способом избежать в России вспышки заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» является вакцинация. Об этом в эфире программы «Док Ток» на Первом канале заявил главный внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. На фоне быстрого распространения «омикрона» Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. При этом прибывающих из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на двухнедельный карантин.

По данным Роспотребнадзора, коронавирус выявлен уже у 10 человек, прилетевших в Россию из ЮАР. При этом у двух из них подтверждено заражение «омикроном».

Участники программы «Док Ток» на Первом канале обратили внимание на то, что новый штамм коронавируса куда заразнее предыдущих.

«А с точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», - заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Он также подчеркнул, что именно прививка остается средством, которое может помочь предотвратить вспышку заболеваемости в России.