Доля нелегального пива выросла в России

В первом полугодии 2021 года доля нелегальной продукции на рынке пива в России выросла до 14%, говорится в исследовании Высшей школы экономики.

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Указывается, что в 2020 году «доля нелегального оборота на рынке пива снизилась до минимальных за последнее десятилетие 5,2%» (1,7% в первом полугодии). Это объясняется «действовавшими на протяжении большей части года противоэпидемическими ограничениями». Подчеркивается, что противоэпидемические ограничения мешали производству и ввозу «такого пива». Но «уже в первом полугодии 2021 года объем нелегальной продукции вырос до 14%».

Нелегальными считаются производство, импорт и продажи пива, произведенного и ввезенного с нарушением налогового или таможенного законодательства, закона о защите авторских прав (контрафакт) и требований к пищевой безопасности (фальсификат), передает РИА «Новости».

В исследовании говорится, что разница между объемом конечных продаж и доступными легальными ресурсами составила 920 млн л (в первом полугодии 2020 года – 95 млн). Такой скачек связывают с эффектом низкой базы. В первом полугодии 2020 года нелегально произвели 51 млн л пива, во втором – 300 млн, в первом полугодии 2021 года – 638 млн. Нелегальный импорт составил 44, 226 и 282 млн л соответственно.

Прямые потери от неуплаты налогов и акциза в 2015–2019 годах оценивают в 15–32 млрд рублей в год, в 2020 году – в 11 млрд. Рост доли нелегальной продукции до 14% может «привести к увеличению потерь бюджета до 30 млрд рублей в год, в том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво – 26–27 млрд рублей». В структуре нелегального оборота преобладает «черный сектор»: производители не уплачивают налоги и сборы, не сдают статистическую отчетность.