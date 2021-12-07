В России придумали новый способ отслеживать коронавирус

В России появится электронный эпидемиологический атлас. Речь идет об электронной карте, где будут содержаться данные о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции людей вплоть до номера дома, но без указания личных данных. Над ее созданием работают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора, пишут "Известия".
Проект позволит оптимизировать надзор за инфекционными болезнями и появлением новых штаммов. Атлас призван стать систематизированным собранием карт, отражающих инфекционную заболеваемость. Каждая из таких карт будет соответствовать определенной нозологии.
Также создается карта по заболеваемости COVID-19, сообщает издание. Предоставление информации с максимальной детализацией вплоть до улицы и дома пациента является отличительной особенностью разрабатываемого прототипа атласа. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские власти разработали проект "санитарного щита", который призван будет защищать страну от новых пандемий. Новость дополняется.