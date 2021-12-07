В России придумали новый способ отслеживать коронавирус

В России появится электронный эпидемиологический атлас. Речь идет об электронной карте, где будут содержаться данные о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции людей вплоть до номера дома, но без указания личных данных. Над ее созданием работают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора, пишут "Известия".