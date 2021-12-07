В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
35 минут назад

В России создадут эпидкарту COVID-19 с детализацией до дома

В России появится электронный эпидемиологический атлас. Речь идет об электронной карте, где будут содержаться данные о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции людей вплоть до номера дома, но без указания личных данных. Над ее созданием работают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора, пишут "Известия".

В России придумали новый способ отслеживать коронавирус
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Проект позволит оптимизировать надзор за инфекционными болезнями и появлением новых штаммов. Атлас призван стать систематизированным собранием карт, отражающих инфекционную заболеваемость. Каждая из таких карт будет соответствовать определенной нозологии.

Также создается карта по заболеваемости COVID-19, сообщает издание. Предоставление информации с максимальной детализацией вплоть до улицы и дома пациента является отличительной особенностью разрабатываемого прототипа атласа. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские власти разработали проект "санитарного щита", который призван будет защищать страну от новых пандемий. Новость дополняется.

Общество,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,газета "Известия",
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители