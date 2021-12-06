Названы плюсы появления «омикрон»-штамма в России

«Мутация и появление новых вариантов идут в геометрической прогрессии, причем они могут приводить не только к появлению более опасных вариантов, к более повышенной летальности, скорости распространения, ухудшению симптоматики и т.д., но могут приводить к более положительным эффектам, снижению вирулентности. Прошло уже 3 недели, как появились сообщения об обнаружении в ЮАР «омикрона». Он распространяется, но не с такой скоростью как «дельта». Вызывает оптимизм, что в разных странах насчитываются сотни, может быть, тысячи случаев, но нет ни одного летального исхода. Видимо, с этим связано более легкое течение варианта», — сказал он.