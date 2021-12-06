Названы плюсы появления «омикрон»-штамма в России

Появление нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к положительным результатам, например, способствовать формированию коллективного иммунитета. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.
«Мутация и появление новых вариантов идут в геометрической прогрессии, причем они могут приводить не только к появлению более опасных вариантов, к более повышенной летальности, скорости распространения, ухудшению симптоматики и т.д., но могут приводить к более положительным эффектам, снижению вирулентности. Прошло уже 3 недели, как появились сообщения об обнаружении в ЮАР «омикрона». Он распространяется, но не с такой скоростью как «дельта». Вызывает оптимизм, что в разных странах насчитываются сотни, может быть, тысячи случаев, но нет ни одного летального исхода. Видимо, с этим связано более легкое течение варианта», — сказал он.
Бутенко полагает, что вирус может мутировать в безопасный для человека вариант, который будет способствовать формированию «естественного» иммунитета.
«Такой пример есть, как получение живой вакцины против желтой лихорадки. Она была разработана много десятилетий назад из активного и очень опасного вируса, который вызывает геморрагическую лихорадку, удалось получить апатогенный штамм, который используется для вакцинации против желтой лихорадки, не вызывая никаких симптомов, вырабатывает иммунитет. Аналогия есть с разработкой вакцины против полиомиелита, где насчитываются три самостоятельных вируса полиомиелита, они не вызывают по отдельности иммунитет, но в комбинации непатогенных вирусов получилась живая вакцина, которую применяли для вакцинации в 60-х годах», — пояснил он.
Бутенко подчеркнул, что если в результате исследований подтвердится слабая патогенность «омикрон»-штамма, то он может способствовать формированию коллективного иммунитета.
«Если «омикрон» действительно слабо патогенный, и, может быть он отличается структурным отношением, то может сформироваться коллективный иммунитет широкого диапазона действия. За счет того, что разные варианты популяции циркулируют, и результаты бессимптомной инфекции могут привести к развитию группы специфичного иммунитета, который может образоваться естественным путем. Но это предположение должно быть обоснованно молекулярно-генетическими исследованиями, наблюдениями и временем», — заключил вирусолог.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении «омикрон»-штамма коронавируса у двоих российских туристов из ЮАР.
«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», — говорится в сообщении ведомства.