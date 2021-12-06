Омикрон-штамм добрался до России

Новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в Южной Африке. На фоне его быстрого распространения Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. При этом прибывающих из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на двухнедельный карантин.