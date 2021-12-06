Омикрон-штамм добрался до России

У двух прилетевших из ЮАР россиян подтверждено заражение новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пишет РИА Новости.
Новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в Южной Африке. На фоне его быстрого распространения Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. При этом прибывающих из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на двухнедельный карантин.
По данным Роспотребнадзора, коронавирус выявлен уже у 10 человек, прилетевших в Россию из ЮАР.
«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон»», - пояснили в ведомстве.
В федеральной службе заверили, что принимаются все необходимые меры для защиты жителей России от нового штамма COVID-19.