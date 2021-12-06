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14 минут назад

В Петербурге появилась платформа 9 ¾ из мира Гарри Поттера

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга появилась платформа под номером 9 ¾, с которой в мире Гарри Поттера дети отправлялись в школу чародейства и волшебства «Хогвардс». Об этом пишет РЕН ТВ.

В Петербурге появилась платформа 9 ¾ из мира Гарри Поттера
Фото:  vk.com vk.com

На указателе, обозначающем платформу, находится фигурка совы. Также возле столба стоит тележка с чемоданами.

Арт-объект был создан к запуску праздничного поезда «Зимняя сказка», который следует из Санкт-Петербурга в Великий Устюг, отмечает издание.

По информации «Российской газеты», появление арт-объекта на Ладожском вокзале не анонсировалось. Однако сейчас на «волшебную» платформу началось самое настоящее паломничество. Поклонники книг Джоан Роулинг и снятых по их мотивам фильмов фотографируются на фоне указателя.

Ранее сервис MyBook провел опрос среди пользователей о том, какие произведения художественной литературы следует включить в школьную программу, а какие исключить из нее. Согласно его результатам, 42% россиян хотели бы пополнить школьную программу книгами о Гарри Поттере. При этом 24% пользователей хотели бы исключить из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Общество,Михаил Шолохов,Лев Толстой,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,РЕН ТВ,
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