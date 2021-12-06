Первый случай заражения новым штаммом «Омикрон» зафиксирован в России

В московский аэропорт Домодедово 4 декабря прилетели туристы из ЮАР. Им отдали предписание на прохождение карантина, но через несколько часов туристы отказались выполнять ограничительные меры. Далее граждан отправили в обсерватор в Сергиевом Посаде.

Следующей ночью у одной из туристок начался сильный кашель и поднялась температура. Также гражданка пожаловалась на болевые ощущения в горле. К утру температура тела поднялась до 37,6 градуса, тест на коронавирус показал положительный результат. Девушке сообщили, что у нее зафиксирован новый штамм «Омикрон».