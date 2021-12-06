Умер музыкант группы «‎Сплин»

На 52-ом году жизни скончался композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров. Об этом говорится на странице «Колибри» в Facebook.
«У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек», - говорится в сообщении.
Причиной смерти музыканта стали проблемы с сердцем, сообщает РЕН ТВ.
Олег Эмиров создал звуковое оформление телеканала НТВ, написав музыку к ряду передач, среди которых «Намедни», «Программа максимум» и «Школа злословия». Он сотрудничал с группами «Сплин» и «Колибри» и принял участие в создании альбома «Резонанс. Часть 1».
Ранее на 73-м году жизни скончался композитор и певец Александр Градский. Причиной его смерти стал ишемический инсульт. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. На несколько сезонов он стал наставником в вокальном телешоу Первого канала «Голос».