Умер музыкант группы «‎Сплин»

На 52-ом году жизни скончался композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров. Об этом говорится на странице «Колибри» в Facebook.

Фото: Facebook Facebook

«У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек», - говорится в сообщении.

Причиной смерти музыканта стали проблемы с сердцем, сообщает РЕН ТВ.

Олег Эмиров создал звуковое оформление телеканала НТВ, написав музыку к ряду передач, среди которых «Намедни», «Программа максимум» и «Школа злословия». Он сотрудничал с группами «Сплин» и «Колибри» и принял участие в создании альбома «Резонанс. Часть 1».