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20 минут назад

Пока вы спали: новые правила ОСАГО и закон о QR-кодах

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: новые правила ОСАГО и закон о QR-кодах
Фото: ТАССТАСС

Законы о QR-кодах готовят к первому чтению

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На этой неделе состоятся встречи вице-премьера Татьяны Голиковой и министра транспорта Виталия Савельева с депутатами Госдумы. Также перед первым чтением законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и общефедеральном транспорте парламентарии получат подборку отзывов властей регионов, сообщает «Независимая газета».

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин решил собрать неофициальные мнения граждан об инициативе. Под его постом о начале общественной дискуссии через мессенджер Telegram было собрано более 700 тысяч комментариев, отмечает издание.

Россиян предупредили о риске дефицита картофеля

Участники рынка на совещании в Минсельхозе предупредили, что увеличение мощностей по переработке картофеля в России, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности грозит дефицитом картошки для потребителей в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсант».

При этом в Минсельхозе пояснили изданию, что в следующее году на развитие овощеводства будут направлены около 5 млрд руб., что «создаст предпосылки для наращивания объемов производства картофеля».

Италия добивается снятия ограничений на финансирование бизнеса в РФ

Несмотря на ухудшение отношений между Россией и ЕС, Италия выступает за поддержание диалога и укрепление экономического сотрудничества. Об этом в интервью «Известиям» заявили сопредседатели российско-итальянского Форума-диалога Владимир Дмитриев и Эрнесто Ферленги.

«Что важно подчеркнуть: итальянцы выступают за возобновление диалога Россия–ЕС и Россия–НАТО. В рамках ЕС и своего участия в Европейском банке реконструкции и развития они уже несколько лет лоббируют снятие ограничений на финансирование российского малого и среднего бизнеса. И ту же идею проталкивают в Европейском инвестиционном банке. Никакая другая страна этого не делает», - пояснил Владимир Дмитриев.

В России стало меньше бедных

По итогам третьего квартала в России за чертой бедности проживали 16 млн человек, или 11% населения. Количество бедных сократилось почти на три миллиона после того, как Росстат начал использовать понятие «границы бедности». Об этом сообщает «Независимая газета».

Издание напомнило, что теперь эта граница «определяется путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к четвертому кварталу 2020 года, полученный цепным методом». При этом значения базовых границ бедности установлены на уровне величин прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года.

ОСАГО заработает по новым правилам

Центробанк России в проекте поправок в положение «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предложил сменить ответственных за извещение о ДТП, а также передать ГИБДД права признавать машину не подлежащей восстановлению. Об этом пишут «Известия».

По словам экспертов, передача ГИБДД этого права, а также идентификация получателя денежной компенсации по СНИЛС позволят бороться с мошенничествами в страховой сфере.

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