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49 минут назад

В ВОЗ оценили течение болезни у зараженных штаммом «омикрон»

Заразившиеся новым омикрон-штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, пишет РИА Новости.

В ВОЗ оценили течение болезни у зараженных штаммом «омикрон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в Южной Африке. Предполагается, что он заразнее всех прежних штаммов. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему статус «варианта, вызывающего обеспокоенность» и оценила глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».

Из-за распространения в Южной Африке омикрон-штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

По словам Марии Ван Керкхове, первоначальные данные свидетельствуют о том, что заразившиеся новым штаммом пока переносят COVID-19 в достаточно легкой форме. Однако представитель ВОЗ предупредила, что еще слишком рано делать окончательные выводы.

«Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц разовьется тяжелое заболевание», - пояснила она в эфире CBS.

Представитель ВОЗ также подчеркнула, что даже если это легкое заболевание, необходимо принять срочные меры и взять под контроль распространение омикрон-штамма. Так как большее число госпитализаций из-за него может обернуться ростом смертности.

«Мы не хотим, чтобы это произошло на фоне и без того сложной ситуации с распространением «дельты» по всему миру», - заметила эксперт.

Общество,ВОЗ,CBS,РИА Новости,
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