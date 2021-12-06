Россиянам захотели изменить правила оплаты больничного

Нужно поднять сумму пособия по временной нетрудоспособности для работающих студентов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

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«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа», — предложил депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT.

Свое предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

По закону, россияне с трудовым стажем менее пяти лет получают пособие по больничному в размере 60% от среднего дохода. Если стаж от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%.