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1 час назад

В Госдуме предложили изменить правила оплаты больничного

Нужно поднять сумму пособия по временной нетрудоспособности для работающих студентов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Россиянам захотели изменить правила оплаты больничного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа», — предложил депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT.

Свое предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

По закону, россияне с трудовым стажем менее пяти лет получают пособие по больничному в размере 60% от среднего дохода. Если стаж от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%.

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В следующем году поднимут максимальный размер пособия по больничному до 2572 рублей в день. Об этом сообщили в Минтруде. В среднем, сумма составит 1202 рубля 78 копеек в день. С 1 января больничные будут оформлять только в электронном виде, сообщает «Пятый канал».

Общество,Антон Котяков,Иван Сухарев,Минтруд,Госдума,
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