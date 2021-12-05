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43 минуты назад

Названа причина смерти режиссера Марка Рудинштейна

Создателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна, которого не стало 5 декабря, госпитализировали с сердечным приступом 17 ноября, а через некоторое время диагностировали инсульт. Об этом сообщает «Пятый канал».

Названа причина смерти Марка Рудинштейна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, 25 ноября медики ввели режиссера в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Состояние пациента оценивалось как тяжелое, со временем оно продолжало ухудшаться. Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.

Умер Марк Рудинштейн

5 декабря создатель «Кинотавра», продюсер и режиссер Марк Рудинштейн умер в одной из московских больниц в возрасте 75 лет. На прошлой неделе стало известно, что Рудинштейн был госпитализирован. из-за проблем с сердцем, со временем его состояние продолжало ухудшаться, потребовалось две операции.

Свой юбилей Рудинштейн отметил 7 апреля.

Рудинштейн — заслуженный работник культуры Российской Федерации, создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен».

Общество,Марк Рудинштейн,
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