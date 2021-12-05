Умер Марк Рудинштейн

Известный российский кинопродюсер Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Рудинштейна.

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В ноябре Рудинштейн попал в больницу с инфарктом и долгое время находился на аппарате ИВЛ.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Учился в ГИТИСе, но так и не закончил его. Позже он поступил в Театральное училище им. Б. Щукина.

В 1987 году он организовал первый в СССР рок-фестиваль, в котором приняли участие такие коллективы, как «Телевизор», «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк» и «ДДТ».

После распада СССР Рудинштейн попробовал себя на актерском поприще, сыграв более чем два десятках ролей в кино и сериалах. Среди них — «Летний дождь», «Московская сага», «Трое сверху» и «Вольф Мессинг».