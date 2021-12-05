В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем

«Очевидно, что 31 декабря и так нерабочий день. В лучшем случае, работают до обеда. Фактически, начинается подготовка к корпоративу. Я считаю, что, это правильное решение, и его надо переводить на постоянную основу», — сказал Андрей Алехин.