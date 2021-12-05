В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем. С такой инициативой выступили члены комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб, передает URA.RU.
«Очевидно, что 31 декабря и так нерабочий день. В лучшем случае, работают до обеда. Фактически, начинается подготовка к корпоративу. Я считаю, что, это правильное решение, и его надо переводить на постоянную основу», — сказал Андрей Алехин.
Светлана Бессараб сказала, что придерживается аналогичного мнения. По ее мнению, необходимо «раз и навсегда закрыть эту тему», и не беспокоить людей в канун праздника.
«Они действительно уже ждут 31 декабря, зная, что это выходной день и можно начинать готовиться к Новому году», — сказала парламентарий.
При этом Бессараб отметила, что, работодатели не обрадуются, если ввести 15-й выходной день, особенно в условиях пандемии. Поэтому если 31 декабря станет постоянным выходным, придется сделать рабочей другую праздничную дату. Например, сократить первомайские длительные выходные.
Ранее российское правительство утвердило 31 декабря 2021 года нерабочим днем. Новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 9 января включительно.