Россиянам предрекли зиму по сценарию «теплого сэндвича»

Зимняя погода в Москве и средней полосе России будет похожа на «сэндвич» с теплыми декабрем и февралем, но морозным январем. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».

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«Что касается долгосрочных прогноз на всю зиму, то сценарий погоды будет похож на теплый "сэндвич"», - рассказал Тишковец.

По его словам, в декабре будет наблюдаться отклонение от нормы в сторону тепла +1…+2 градуса. В феврале «теплая» аномалия будет еще значительнее, +3 градуса.

При этом середина погодного «сэндвича» - январь - окажется для жителей средней полосы России морозным. Среднемесячная температура будет холоднее на 1-3 градуса.

Тишковец также отметил, что арктическое вторжение, по всей видимости, начнется в канун Нового года.