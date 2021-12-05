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34 минуты назад

Назван способ снизить смертность от коронавируса

Заместитель директора медицинского центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в эфире «Радио России» заявил, что многих смертей от коронавируса можно было бы избежать, если бы пациенты вовремя обращались к врачам.

Назван способ снизить смертность от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если любого человека с признаками респираторной инфекции вовремя начать лечить безопасными и эффективными препаратами, можно избежать большого количества госпитализаций и снизить смертность. Он добавил, что лечить необходимо всех пациентов с признаками респираторной инфекции независимо от результата теста на COVID-19, поскольку они часто дают ложноотрицательный результат.

«Летальность от коронавируса все-таки низкая, это около 1-1,5 процента. И, к сожалению, та летальность, которую мы видим в России, в какой-то степени зависит от того, что люди ждут, что это само пройдет, либо они дожидаются такой тяжести заболевания, когда их приходится госпитализировать, и врачи получают тяжелых пациентов», — сказал он.

Ранее Мацкеплишвили назвал опасную ошибку при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

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По его словам, в подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без угнетающих иммунитет препаратов, так как организм пациента с COVID-19 крайне редко цепляет еще и бактериальную инфекцию.

Общество,Симон Мацкеплишвили,РАН,
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