Назван способ снизить смертность от коронавируса

«Летальность от коронавируса все-таки низкая, это около 1-1,5 процента. И, к сожалению, та летальность, которую мы видим в России, в какой-то степени зависит от того, что люди ждут, что это само пройдет, либо они дожидаются такой тяжести заболевания, когда их приходится госпитализировать, и врачи получают тяжелых пациентов», — сказал он.