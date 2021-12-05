250 человек вышли на митинг против законопроекта о введения QR-кодов и обязательной вакцинации. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

Сообщается, что организовали митинг активисты общественного движения «Тагил за перемены». На кадрах видно, как несколько людей водят хоровод и выкрикивают лозунги против QR-кодов.

«Хоровод, хоровод, нам не нужен QR-код»,-поют протестующие, двигаясь в хороводе.