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23 минуты назад

Жители Нижнего Тагила вышли на митинг против введения QR-кодов. Видео

250 человек вышли на митинг против законопроекта о введения QR-кодов и обязательной вакцинации. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

Сообщается, что организовали митинг активисты общественного движения «Тагил за перемены». На кадрах видно, как несколько людей водят хоровод и выкрикивают лозунги против QR-кодов.

«Хоровод, хоровод, нам не нужен QR-код»,-поют протестующие, двигаясь в хороводе.

Стоить отметить, что во время протестной акции, согласованной с мэрией Нижнего Тагила, было собрано более 250 подписей под письмом к депутатам Законодательного собрания Свердловской области с просьбой проголосовать против законопроекта о введении QR-кодов.

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