250 человек вышли на митинг против законопроекта о введения QR-кодов и обязательной вакцинации. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».
Сообщается, что организовали митинг активисты общественного движения «Тагил за перемены». На кадрах видно, как несколько людей водят хоровод и выкрикивают лозунги против QR-кодов.
«Хоровод, хоровод, нам не нужен QR-код»,-поют протестующие, двигаясь в хороводе.
Стоить отметить, что во время протестной акции, согласованной с мэрией Нижнего Тагила, было собрано более 250 подписей под письмом к депутатам Законодательного собрания Свердловской области с просьбой проголосовать против законопроекта о введении QR-кодов.