Названо условие для продления нерабочих дней в январе

«Про штамм „Омикрон“ пока мало что ясно. Если окажется, что он все-таки вызывает тяжелую форму заболевания, то я думаю, это вполне возможно. Пока такого нет. Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. И тогда власти будут принимать решения, исходя из наличия свободных коек. Основным фактором является, насколько медицина справляется с таким наплывом больных. Если будут проблемы с этим, то, наверное, введут», — сказал Петр Чумаков.