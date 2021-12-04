Вирусолог призвал «жестко разграничить» привитых и непривитых россиян

Директор Центра им. Гамалеи, вирусолог Александр Гинцбург призвал как можно быстрее «жестко разграничить» привитых и непривитых россиян. Его слова приводит ТАСС.

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Для этого, по его мнению, надо ввести в РФ систему QR-кодов на федеральном уровне.

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированых», - сказал он в эфире НТВ.

Гинцбург также заявил, что и привитым и непривитым необходимо носить маски, так как они защищают от носителей вируса.

Осенью в Госдуму внесли два законопроекта о повсеместном введении QR-кодов в России. Планируется, что требовать коды начнут с 1 февраля во всех общественных местах, а также в междугороднем и международном транспорте.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 24 ноября написал в Telegram, что Госдуме предстоит диалог с правительством по поводу законопроектов о QR-кодах. Он отметил, что депутатам важна обратная связь с избирателями и открыл комментарии в своем канале.